بارك رئيس نادي الاتحاد السابق المهندس جمال أبوعمارة للملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصول المنتخب السعودي لكأس العالم 2026، في (الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا)، في إنجاز غير مستغرب للكرة السعودية في ظل الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة للرياضة في بلادنا.وامتدح أبوعمارة الروح والتكاتف اللذين ظهر بهما المنتخب السعودي، وأشاد بالاهتمام والمتابعة المستمرة والتحفيز من قبل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والجهازين الفني والإداري، التي ساهمت في تأهل «الأخضر» للمونديال القادم.واختتم الرئيس الاتحادي السابق تصريحه بقوله: «إن الجماهير السعودية، أثبتت وفاءها ودعمها للمنتخب الوطني، وكان لها الدور الكبير في دعم اللاعبين للتأهل لكأس العالم القادمة، واستحقت الفرح الكبير بمناسبة الوصول للمونديال للمرة السابعة والثالثة على التوالي».