يستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم النسخة الـ29 من الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2025، غدا (الخميس)، في العاصمة الرياض، لينضم هذا الحدث لسلسلة الفعاليات الرياضية الكبرى التي تحتضنها المملكة.ويقام الحفل الذي تستضيفه الرياض للمرة الأولى في مركز الملك فهد الثقافي للمؤتمرات، إذ سيتم تكريم 20 فائزا في فئات متنوعة، تشمل أفضل اتحاد، وأفضل لاعب، وأفضل مدرب، إضافة إلى جوائز فردية وجماعية تحتفي بإنجازات أبرز نجوم اللعبة ومسؤوليها في القارة.وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن نهاية سبتمبر الماضي القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الاتحادات الأهلية، التي ضمت ترشح الاتحاد السعودي لكرة القدم لجائزة أفضل اتحاد آسيوي، إلى جانب اتحادي إيران واليابان، إضافة لجائزة رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين، كما أعلن الاتحاد الآسيوي القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجوائز أفضل لاعب في آسيا وأفضل لاعب شاب، وضمت الثنائي قائد المنتخب السعودي وفريق الهلال سالم الدوسري، وحارس مرمى المنتخب السعودي للشباب وفريق الاتحاد حامد الشنقيطي.كما سيشهد برنامج الاستضافة في السعودية اجتماعا لأعضاء وأمناء الاتحاد الآسيوي غدا (الجمعة)، إلى الأحد القادم، لمناقشة أبرز المواضيع المتعلقة بإستراتيجيات كرة القدم وتطويرها.من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل عن فخره باستضافة هذا الحدث، الذي يأتي بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، والاهتمام والمتابعة المستمرة من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي يعمل على تسخير كافة الإمكانات لاستضافة مثل هذه الأحداث الكبرى.وأكد المسحل أن ترشح الاتحاد السعودي لكرة القدم لجائزتين مع ترشح قائد المنتخب الوطني ونادي الهلال سالم الدوسري، وحارس المنتخب السعودي للشباب ونادي الاتحاد حامد الشنقيطي لجائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب دليل الدعم الكبير الذي تشهده كرة القدم السعودية، وامتداد للتطور على مستوى المواهب الوطنية، والبرامج الفنية، وثمرة التعاون المشترك مع الأندية.وأضاف المسحل أن استضافة هذا الحدث تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الاتحادين السعودي والآسيوي ودعم مكانة المملكة كوجهة رائدة للأحداث الرياضية الكبرى، مرحباً بضيوف الحفل، ومتمنيا لهم التوفيق.وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد حصل على جائزة المساهمة المميزة في حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الـ28 الذي أقيم العام الماضي في سيئول عاصمة جمهورية كوريا الجنوبية.انفوجرافيكالمرشحون لجائزة أفضل لاعب آسيوي:- السعودي سالم الدوسري- القطري أكرم عفيف- الماليزي عارف أيمن