نجح منتخب العراق في تحقيق الفوز على إندونيسيا بنتيجة 1/ 0 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهل لكأس العالم 2026.وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 76 عندما نجح زيدان إقبال في تسجيل هدف الفوز الثمين لصالح المنتخب العراقي الذي أكمل بـ10 لاعبين عقب طرد المدافع زيد تحسين في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.تقاسم المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب منذ البداية، وكانت المبادرة الهجومية الأولى لصالح العراق حينما سدد إبراهيم بايش كرة من ركلة مباشرة أبعدها الدفاع، ورد عليه ثوم هاي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم، وتواصلت الهجمات من قبل المنتخبين حينما ارتقى الإندونيسي ماورو زيجلسترا لكرة داخل منطقة الجزاء وعكسها برأسه إلى جوار القائم، في المقابل سدد بايش كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بسلام خارج الخشبات الثلاث.ودفع مدرب العراق غراهام أرنولد بكل من يوسف أيمن وزيدان إقبال في مطلع الشوط الثاني، في حين اشترك راغنار أوراتمانغوين وأولي رومينيغ في منتخب إندونيسيا بهدف تغيير واقع الأداء والنتيجة، وسدد البديل يوسف أيمن كرة من داخل منطقة الجزاء جاءت خارج الخشبات الثلاث، في حين تصدى جلال حسن حارس مرمى العراق لتسديدة كيفين ديكس التي جاءت من داخل منطقة الجزاء.ومن مجهود فردي تمكن البديل زيدان إقبال من إحراز هدف السبق الأول للعراق بتسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليسرى للمرمى الأندونيسي (د:76).بعد الهدف كثف «الأحمر» من محاولاته أملاً في الوصول إلى مرمى جلال حسن، فيما اعتمد المنتخب العراقي على الهجمات المرتدة في الدقائق الأخيرة وكاد يوسف أيمن من إحداها يعزز النتيجة حينما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس مارتن بايس.وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء للمدافع العراقي زيد تحسين، في حين مضت الدقائق بعد ذلك دون حدوث أي تغيير على مستوى النتيجة حتى صافرة النهاية التي حسمت الفوز للعراق.وبهذه النتيجة يحقق العراق فوزه الأول ويحصد 3 نقاط، وتتصدر السعودية ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام العراق، في حين بقي رصيد إندونيسيا خالياً من النقاط بعد خوض مباراتين، وتقام الجولة الثالثة (الأخيرة) يوم الثلاثاء، إذ يلتقي المنتخب السعودي نظيره العراقي، ويملك المنتخب السعودي فرصتَي الفوز أو التعادل للتأهل مباشرةً للمونديال، فيما يجب على المنتخب العراقي الفوز إذا ما أراد التأهل مباشرةً لنهائيات كأس العالم 2026.ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل من المجموعتين الأولى والثانية، على أن ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني من أجل خوض الدور الإقصائي من ملحق التصفيات الآسيوية، لتحديد الفريق المتأهل إلى المحفل العالمي.