وقف مدرب المنتخب السعودي رينارد مع مساعديه على أبرز نقاط الضعف في المنتخب العراقي خلال مباراته أمام نظيره الإندونيسي مساء أمس (السبت)، التي أقيمت على ملعب الإنماء بجدة، ضمن مباريات الجولة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 في (الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا)، وسيعمل المدرب رينارد على استغلال نقاط الضعف ووضع الأسلوب الفني المناسب والاستقرار على العناصر الأساسية التي سيخوض بها مواجهة العراق الحاسمة (الثلاثاء) القادم، الساعة 9:45 مساء على ملعب الإنماء بجدة، في ختام مباريات الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال القادم.وكان الأخضر استأنف تحضيراته الفنية، مساء أمس (السبت)، بعد الراحة التي منحها المدرب رينارد للاعبين عقب نهاية الحصة التدريبية (الجمعة) الماضي، استعداداً لمباراة العراق القادمة، وأجرى لاعبو منتخبنا الوطني حصة تدريبية مغلقة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وطالب المدرب رينارد اللاعبين بمضاعفة الجهود الفنية والتركيز خلال التمارين من أجل التحضير بشكل مناسب لمواجهة العراق المهمة، والسعي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وركز المدرب رينارد على تنفيذ اللاعبين بعض الجوانب الفنية والتكتيكية على أن يجري مساء اليوم (الأحد) مناورة كروية رئيسية سيعتمد من خلالها النهج الفني والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها لقاء العراق المرتقب.انفوجرافيكمباراة الأخضر القادمةالثلاثاء 2025/10/14السعودية × والعراق9:45 مساء