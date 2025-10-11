واصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم (السبت) برنامجه التدريبي استعدادا لمواجهة منتخب العراق يوم الثلاثاء القادم، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، وبدأت الحصة بتمارين الإحماء، أعقبها تمرين الاستحواذ، ثم تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن تجرى تقسيمة بين مجموعتين على كامل مساحة الملعب، واختُتمت الحصة بتمارين الإطالة.على صعيد متصل، لم يشارك اللاعب عبدالله الحمدان في الحصة التدريبية بسبب تعرضه لنزلة برد.من جهة أخرى، يواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي مساء غدٍ (الأحد) بحصة تدريبية مغلقة، تُقام عند السابعة مساء على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.