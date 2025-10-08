أجرى اللاعب رغدان أحمد مندش عملية غضروف في الركبة تكللت بالنجاح، وحاليا يخضع للراحة والعلاج، ومن ثم سيخضع لبرنامج تأهيلي. وتواجد شقيقه النجم في فريق التعاون سلطان مندش إلى جانبه، مبديا سعادته بنجاح العملية التي خضع لها شقيقه رغدان، سائلا له التوفيق والعودة للملاعب الكروية.من جانبه، أكد لـ«عكاظ» اللاعب رغدان مندش أن العملية بسيطة وسيعود لمزاولة الكرة قريبا، عقب الانخراط في برنامج تأهيلي خاص.من جهته، شكر أحمد مندش (والد اللاعب رغدان) المولى عز وجل على نجاح العملية الجراحية التي أجراها ابنه أخيرا.يذكر أن رغدان مندش يلعب في خانة الوسط، وبدأ مسيرته الكروية من الفئات السنية بنادي الاتحاد، وشارك مع برنامج الابتعاث في إسبانيا لمدة سنتين، وخاض تجربتين احترافيتين مع ناديي جدة والنهضة.