تمنّى النجم الدولي السابق لاعب نادي الخلود هتان باهبري التوفيق للمنتخب السعودي بتحقيق الانتصار على المنتخبين الإندونيسي والعراقي في الملحق الآسيوي والتأهل لكأس العالم 2026 في (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك).وأكد باهبري أن نجوم الأخضر سيكونون في الموعد ويحققون الفوز على منتخبي إندونيسيا والعراق، والوصول للمونديال القادم بمشيئة الله، وإسعاد محبي الأخضر بالتأهل لكأس العالم للمرة السابعة في تاريخ الكرة السعودية.وأبدى باهبري ثقته الكبيرة في المدرب رينارد بقيادة الأخضر لكأس العالم 2026، مبيناً أنه قادر على التعامل مع مباراتي إندونيسيا والعراق بالشكل الفني المناسب، وتحقيق الفوز وحسم التأهل للمونديال القادم.واختتم حديثه بقوله: إن الجماهير السعودية كعادتها ستتواجد بكثافة في ملعب الإنماء بجدة، من أجل مساندة وتشجيع المنتخب السعودي في مواجهتي إندونيسيا والعراق، ودعم لاعبي الأخضر من أجل تحقيق الانتصار في المباراتين والوصول لكأس العالم القادمة بمشيئة الله.