تعرض الاتحاد للخسارة من ضيفه شباب الأهلي الإماراتي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم (الثلاثاء) على استاد «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.وسجل سعيد عزت الله هدف الفوز الثمين لصالح شباب الأهلي في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.شهد اللقاء تبادل الفريقين السيطرة على مجريات اللعب، وكانت المبادرة الأولى لصالح شباب الأهلي عبر فيدريكو كارتابيا الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء لكنها جاءت خارج الخشبات الثلاث، ثم سدد محمد دومبيا لاعب الاتحاد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة، في حين تعامل رايكوفيتش حارس الاتحاد بنجاح مع التسديدة القوية التي أرسلها يوري سيزار لاعب شباب الأهلي من ضربة حرة مباشرة، ونجح شباب الأهلي في تسجيل هدف السبق الأول حينما انبرى فريدريكو كارتابيا لتنفيذ ركلة ركنية وعكس كرة متقنة على رأس سعيد عزت الله الذي حولها إلى داخل الشباك (د:40).وبحث الاتحاد عن التعديل في مطلع الشوط الثاني عبر العديد من المحاولات الهجومية أبرزها رأسية لويس بيريرا التي جاءت من داخل منطقة الجزاء ومرت خارج الخشبات الثلاث، ومن ثم استطاع البديل روجر فيرنانديز هز شباك شباب الأهلي لكن راية التسلل كانت حاضرة لتحرمه من أول أهدافه مع الاتحاد، وبعد 5 دقائق وقتاً بدل ضائع أعلن الحكم الأردني أدهم المخادمة نهاية اللقاء بفوز شباب الأهلي بهدف دون مقابل.