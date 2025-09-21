يطمح النجم هتان باهبري مع زملائه اللاعبين في فريق الخلود لتحقيق الانتصار على فريق البكيرية، غدا (الإثنين) الساعة 6:35 مساء، على ملعب نادي البكيرية، ضمن مباريات الدور الـ32 في مسابقة كأس الملك للموسم الحالي، ويسعى باهبري لمواصلة تقديم الأداء الفني الرائع مع الخلود، وتحقيق الفوز والتأهل لدور (16) في البطولة.وكان باهبري وزملاؤه نجحوا في تحقيق أول الانتصارات لفريق الخلود بعد التفوق على ضمك بنتيجة 1/2 ضمن مباريات الجولة الثالثة في دوري روشن السعودي للمحترفين، وقدّموا الفوز هدية لجماهير الخلود التي ساندت الفريق في المباراة الماضية.وسيحل الخلود ضيفاً على نظيره الشباب الساعة 6:25 مساء الخميس القادم، على ملعب نادي الشباب بالرياض، ويمتلك الخلود ثلاث نقاط في المركز 12 في دوري روشن.