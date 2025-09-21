أكد النجم التعاوني سلطان مندش، أنه وزملاءه اللاعبين جاهزون لمواجهة الفيصلي في الدور الـ(32) من مسابقة كأس الملك في الموسم الحالي، مبيناً أنهم حريصون على الفوز والتأهل لدور الـ16 في البطولة.وقال مندش: الفريق التعاوني يسير بالشكل الصحيح على مستوى دوري روشن، وبروح الفريق الواحد حققنا انتصارين على فريقي الأخدود والاتفاق. موضحاً أن جميع زملائه اللاعبين يعملون مع الجهاز الفني بقيادة المدرب شاموسكا بالشكل المناسب، الذي ساهم في توهج الفريق فنياً وهدفنا مواصلة الانتصارات وحصد النقاط.وأشار مندش في ختام حديثه بقوله: «جماهير التعاون تستحق أن نهديها الانتصارات؛ نظير حضورها وتشجيعها الفعال ودعمها غير المستغرب للفريق، وسننافس على بطولتي دوري روشن وكأس الملك في الموسم الحالي».