تتجه أنظار عشاق الكرة نحو أغلى كلاسيكو في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، الذي يجمع الأهلي وضيفه الهلال، الساعة 9:00 من مساء بعد غد الجمعة، إذ تبلغ القيمة السوقية للكلاسيكو 389.1 مليون يورو، ويأتي الهلال أغلى الفرق في الموسم الحالي ويليه الأهلي.ويعد كلاسيكو هذا الموسم هو الأغلى، متفوقاً على كلاسيكو 2023 - 2024، الذي جمع الهلال والأهلي أيضاً، وبلغت قيمته السوقية الإجمالية حينها 350.9 مليون يورو.ويعتبر الهلال هو الفريق الأغلى في الموسم الحالي وفي تاريخ المسابقة بأكملها، إذ تبلغ قيمته السوقية 215.45 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت»، بزيادة كبيرة في قيمته السوقية عن الموسم الماضي، إذ بلغت 182.08 مليون يورو، ويحتل الأهلي المركز الثاني في تلك القائمة، إذ تبلغ قيمته السوقية 173.65 مليون يورو، وهي القيمة السوقية الأعلى في تاريخه أيضاً، ونجح الأهلي في اقتناص المركز الثاني الذي كان يحتله النصر في الموسم الماضي، بعدما زادت قيمته السوقية التي كانت تبلغ 152.65 مليون يورو.ويعد مهاجم الهلال داروين نونيز أغلى اللاعبين بقيمة تسويقية بلغت 45 مليون يورو، ويليه الثنائي الفرنسيان ثيو هيرنانديز في الهلال وزميله إنزو ميلوت لاعب الأهلي، إذ بلغت قيمتهما التسويقية 35 مليون يورو لكل واحد منهما.