أشعلت خسارة فريق الاتحاد من أمام الوحدة الإماراتي بنتيجة 2/1، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، نيران الغضب لدى جميع الاتحاديين، الذين كانوا يمنون النفس في ظهور العميد بالصورة الفنية التي تؤهله للمنافسة على تحقيق اللقب القاري.وصبت الجماهير الاتحادية جام غضبها على المدرب لوران بلان، ولاعبي الفريق الذين لم يظهروا بالصورة الفنية التي تليق بالعميد في البطولة الآسيوية، وطالبت بعودة الفريق للمسار الصحيح خصوصا أن الفريق الاتحادي في بداية الموسم الرياضي الحالي.وطالبت الجماهير الاتحادية رئيس النادي المهندس فهد سندي، والرئيس التنفيذي دومينغوس، والمدير الرياضي بلانيس بمناقشة المدرب لوران بلان، من أجل معالجة كافة السلبيات التي أسهمت في خسارة الفريق من أمام الوحدة الإماراتي، وظهور الفريق بالصورة الفنية التي تؤكد قدرة العميد على المنافسة على البطولات قارياً ومحلياً في الموسم الحالي.هذا وتنتظر الفريق الاتحادي 4 مباريات في أقل من 11 يوماً على الصعيدين المحلي والقاري، الأولى أمام النجمة (السبت) القادم الساعة 6:40 مساء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في الجولة الثالثة من دوري روشن، والثانية ضد الوحدة الثلاثاء القادم، الساعة 9:30 مساءً، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، في الدور الـ(32) من مسابقة كأس الملك، والثالثة أمام النصر (الجمعة) 26 سبتمبر الجاري الساعة 9:00 مساء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في «كلاسيكو» الجولة الرابعة في دوري روشن، والرابعة ضد شباب الأهلي الإماراتي (الثلاثاء) 30 سبتمبر الجاري الساعة 9:15 مساءً، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال آسيا للأندية النخبة.انفوجرافيكمباريات العميد القادمة- دوري روشنالسبت 2025/9/20الاتحاد - النجمة6:40 مساءالجمعة 2025/9/26الاتحاد - النصر9:00 مساءكأس الملك الدور الـ(32)الثلاثاء 2025/9/23الوحدة - الاتحاد9:30 مساءدوري أبطال آسيا للنخبةالثلاثاء 2025/9/30الاتحاد - شباب الأهلي الإماراتي9:15 مساء