تعادل الشرطة العراقي مع ضيفه السد القطري 1-1 أمس (الإثنين) على استاد الزوراء في بغداد، ضمن الجولة الأولى من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.أحرز هدف الشرطة اللاعب دومينيك ميندي (د:28)، فيما أدرك السد التعادل عن طريق حسن الهيدوس (د:63).شهد اللقاء سيطرة مبكرة للشرطة الذي تمكن من افتتاح التسجيل إثر هجمة مُنسقة تسلم من خلالها ميندي كرة على حافة المنطقة قبل أن يتوغل من الجانب الأيسر ويُسدد كرة قوية بقدمه اليسرى ارتدت من قدم المدافع بوعلام خوخي، لتخادع الحارس مشعل برشم وتستقر في الزاوية اليمنى داخل الشباك (د:28).واستطاع السد أن يعود للقاء بعد كرة عرضية أرسلها مصطفى مشعل أرضية من الجهة اليمنى نحو القائم القريب، أبعدها مدافع الشرطة قبل أن تصل أمام الهيدوس في منتصف منطقة الجزاء ليُسددها بدوره مباشرة بقدمه اليمنى أرضية نحو أسفل الزاوية اليسرى في المرمى (د:62).وتقام الجولة الثانية من منافسات الغرب يومي 29 و30 سبتمبر الجاري، فيلتقي يوم 29 أيلول ناساف مع الهلال في قرشي، وتراكتور مع الوحدة في تبريز، والغرافة مع الشرطة في الدوحة، والدحيل مع الأهلي في الدوحة، ويوم 30 أيلول السد مع الشارقة في الدوحة، والاتحاد مع شباب الأهلي في جدة.