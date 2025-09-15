حقق الشارقة الإماراتي فوزاً مثيراً على ضيفه الغرافة القطري 4/ 3 اليوم (الإثنين) على ملعب مدينة الشارقة، ضمن الجولة الأولى من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.وسجل راي مناج (د:60 من ضربة جزاء و90+1) وعثمان كامارا (د:62) وإيغور كورونادو (د:90+10) أهداف الشارقة، في حين أحرز ياسين براهيمي (د:33 من ضربة جزاء) وخوسيلو (د:45+4 و63 من ضربة جزاء) أهداف الغرافة، وأكمل الغرافة المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد حارس المرمى خليفة أبو بكر في الدقيقة 86.شهد اللقاء سيطرة متبادلة من الفريقين وتمكن الغرافة من التسجيل أولاً بعد أن احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء انبرى لها ياسين براهيمي وسددها بنجاح في المرمى (د:33)، وقبل أن يلفظ الشوط الأول أنفاسه الأخيرة نجح الغرافة في تعزيز تقدمه بالنتيجة بالهدف الثاني عن طريق الإسباني خوسيلو الذي سدد كرة أرضية سريعة استقرت على يسار الحارس درويش بن حبيب (د:45+4).وتمكن الشارقة من تقليص الفارق عن طريق راي مناج حينما تابع ضربة الجزاء التي سددها بنفسه وتصدى لها الحارس بن حبيب وأودعها مناج في الشباك (د:60).ولم تمض سوى دقيقتين فقط حتى عاد الشارقة لزيارة شباك الغرافة بعد أن استغل عثمان كامارا تباطؤ الدفاع في إبعاد الكرة ثم سددها قوية استقرت في المرمى هدف تعادل ثانٍ للشارقة (د:62).ثم عاد الغرافة للتقدم مجدداً عن طريق خوسيلو من نقطة الجزاء ليوقّع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه (د:73)، وازداد اللقاء إثارة حينما أخرج حكم اللقاء ماجد الشمراني البطاقة الحمراء لحارس مرمى الغرافة خليفة أبو بكر (د:86) بعد أن عرقل المهاجم راي مناج، ونجح الأخير في ترجمة الضربة الحرة المباشرة لهدف التعادل الثالث، بعد أن سددها قوية وجاءت في الزاوية اليسرى للمرمى (د:90+1).وحسم لاعب الشارقة إيغور كورنادو اللقاء بتسجيله هدف الفوز الثمين حينما تسلم كرة من زميله عثمان وسددها بنجاح في الزاوية اليسرى (د:90+10)، لينتهي اللقاء بفوز الشارقة بنتيجة 4/ 3.