يتقابل نادي شباب الأهلي الإماراتي مع ضيفه تراكتور الإيراني غداً (الثلاثاء)، على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة الأولى من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.وقد شارك كلا الفريقين في دوري أبطال آسيا (الثاني) الموسم الماضي، وأكدا صعودهما إلى دوري أبطال آسيا للنخبة بعد تتويجهما أبطالاً في الدوري المحلي.ويمتلك الفريقان تاريخاً مشتركاً، حيث تقابلا في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2015، وفاز كل منهما مرة واحدة، لينتهي الأمر بعد ذلك بشباب الأهلي كوصيف للبطولة.ويدخل الفريق الإماراتي المباراة بسجل خالٍ من الهزائم امتد لتسع مباريات ضد الأندية الإيرانية.في المقابل، يسعى تراكتور، الذي توج بلقب الدوري المحلي لأول مرة الموسم الماضي، للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم أمام الأندية الإماراتية، إذ لم يخسر في آخر خمس مواجهات معها.ويتعين على تراكتور الحذر من سردار آزمون، المهاجم الإيراني الذي سجل تسعة أهداف لفريق شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا (الثاني) الموسم الماضي.وتقام الجولة الثانية من منافسات الغرب يومي 29 و30 سبتمبر الجاري، حيث يلتقي يوم 29 أيلول ناساف مع الهلال في قرشي، وتراكتور مع الوحدة في تبريز، والغرافة مع الشرطة في الدوحة، والدحيل مع الأهلي في الدوحة، ويوم 30 أيلول السد مع الشارقة في الدوحة، والاتحاد مع شباب الأهلي في جدة.ويخوض كل فريق ثماني مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة، حيث تقام مباريات دور الـ16 خلال شهر مارس 2026، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في المملكة العربية السعودية خلال شهر أبريل.