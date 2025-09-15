بذكرى السباعية التي أمطر بها فريق الهلال شباك الدحيل القطري، في ملعب الثمامة بالدوحة عام 2023، يواجه الزعيم فريق الدحيل على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا للنخبة. وبحسب مواجهات الفريق الهلالي أمام الأندية القطرية فإن الزعيم يتفوق عليها تاريخياً في المواجهات الآسيوية، حيث واجهها 41 مرة، فاز الهلال في 23 مباراة وتعادل في 10 مباريات، وخسر 8 مباريات، واحدة منها بركلات الترجيح.وكانت أول مباراة بين الهلال والأندية القطرية أمام الريان في التصفية الثانية «غرب» لبطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري 21 نوفمبر 1997، وفاز الزعيم 3-2 سجلها سامي الجابر، ونواف التمياط، وفيصل أبوثنين، فيما كانت آخر مباراة أمام الأندية القطرية 3 ديسمبر 2024 عندما لعب أمام الغرافة في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة، وانتهت المباراة بانتصار الزعيم 3-0، سجلها الصربي سافيتش، ومواطنه ميتروفيتش، والبرازيلي ليوناردو.انفوجرافيكمواجهات الهلال أمام الأندية القطرية:15 مباراة أمام السد11 مواجهة ضد الريان‏7 مباريات أمام الدحيل‏7 مباريات ضد الغرافةمواجهة واحدة ضد أم صلال