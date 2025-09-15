يفتتح الهلال مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة، غدا (الثلاثاء)، أمام الدحيل القطري. وتحمل البطولة خصوصية كبيرة لجماهيره، فهي تعبر عن تاريخ طويل من الطموح والإنجازات وتحقيق البطولات. وكان الزعيم خرج في النسخة الماضية من البطولة بعد خسارته أمام فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف. وشهدت تلك المباراة طرد المدافع الهلالي السنغالي كاليدو كوليبالي ببطاقة حمراء مباشرة، ما يؤكد غيابه وعدم مشاركته أمام الدحيل، ويسعى المدرب الإيطالي إنزاغي إلى ترميم وتنظيم خط الدفاع،لتعويض غيابه، وسيفرض الجهاز الفني حلولا في الخط الخلفي مما سيضع مسؤولية كبيرة على اللاعبين الذين سوف يسدون هذا الفراغ الذي تركه كوليبالي، والذي أظهر مستويات عالية مع المدرب إنزاغي وكان من أفضل المدافعين في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في أمريكا. في حين تأكدت جاهزية عدد من الأسماء البارزة في هذا الخط، يأتي في مقدمتها اللاعب المحترف التركي يوسف أكتشيشيك. وستكون مواجهة الهلال أمام الدحيل بمثابة اختبار حقيقي للوقوف على جاهزية الفريق الأزرق بدنيًا وفنيًا، بعد تعادله أمام القادسية. وحرص المدرب إنزاغي خلال الأيام الماضية على تصحيح الأخطاء التي وقع الفريق فيها في المباراة السابقة، من أجل تحقيق الفوز لتكون البداية قوية في المشوار الآسيوي، حيث إن الفوز في المباراة الافتتاحية تعطي دافعاً قوياً ومؤشراً جيداً نحو التأهل للأدوار القادمة.