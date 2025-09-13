خطف النجم الاتحادي حسام عوار الأنظار، بعد مساهمته الفعالة في فوز فريقه بنتيجة 2/4 على نظيره الفتح، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.وأثبت الجزائري حسام عوار أنه قادر على تقديم الإضافة داخل الملعب، وهو ما تجلى في أدائه اللافت ومساهمته في تحقيق ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيد الاتحاد لست نقاط في صدارة الدوري.إذ جاءت بلغة الأرقام بعد أن لمس الكرة 44 مرة، وصنع هدفاً، بينما سجل هدفاً من مجهود فردي رائع، وكانت جميع مراوغاته ناجحة، وحصل على تقييم 7.8 في هذا اللقاء.