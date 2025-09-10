سيميتش يدافع عن ألوان الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد رسمياً عن تعاقده مع اللاعب الشاب جان كارلو سيميتش مدافع أندرلخت البلجيكي ومنتخب صربيا، وسبق أن أكد الصحفي فابريزيو رومانو أن مدة العقد 4 سنوات بقرابة 20 مليون يورو.وبرز اسم سيميتش مع فريق ميلان الإيطالي بعد أن تألق في درجة الشباب إذ شارك في 53 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 4 أهداف وصنع هدفين، ثم صُعد للفريق الأول في موسم 2023-2024 واستطاع في ظهوره الأول في الدوري الإيطالي إحراز هدف في مرمى مونزا وشارك مع الفريق الأول لميلان في 6 مباريات.بعد ذلك انتقل سيميتش إلى فريق أندرلخت البلجيكي صيف 2024 مقابل 3 ملايين يورو، مع نسبة 20% من أي بيع مستقبلي لميلان، وأصبح لاعباً أساسياً، فقد شارك في 53 مباراة، وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصنع هدفين، وتألق في الكرات الهوائية والأدوار الهجومية رغم أنه يلعب في مركز الدفاع.ويحمل اللاعب الشاب سيميتش الجنسيتين الصربية والألمانية، لكنه اختار تمثيل منتخب صربيا، إذ شارك مع المنتخب الأول في سبتمبر 2024 ضد إسبانيا في مباراة انتهت بالتعادل 0-0، ومثل منتخب بلاده في 4 مباريات إلى الآن.