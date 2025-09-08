علمت «عكاظ» من مصادرها أن إدارة نادي الاتحاد تدرس تمديد عقد النجم الفرنسي نغولو كانتي، قبل نهاية العام 2025، إذ سينتهي عقد اللاعب مع العميد في يونيو 2026. وتهدف الإدارة الاتحادية لقطع الطريق على الأندية، التي ترغب في الحصول على خدمات اللاعب في حال دخوله فترة الأشهر الستة «الحرة» في يناير 2026.وأوضحت المصادر أن كانتي لا يمانع من تمديد عقده الحالي مع نادي الاتحاد، مؤكداً في أكثر من مناسبة ارتياحه للحياة في السعودية، ولتجربته الاحترافية مع العميد.وكشفت المصادر أن الإدارة الرياضية تهدف لدعم استقرار الفريق الأول، والمحافظة على مكتسباته الفنية، وتضع ملف تمديد عقد كانتي ضمن الملفات المهمة التي تعمل على حسمها في الفترة القادمة.وسينضم اللاعب كانتي لتدريبات الفريق الاتحادي استعداداً لمواجهة الفتح، (الجمعة) القادمة الساعة 9:00 مساء، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين، عقب انتهاء إجازته القصيرة نظراً لظروفه الخاصة، وذلك بالتنسيق مع الجهازين الفني والإداري.يذكر أن نغولو انضم إلى نادي الاتحاد في 20 يونيو 2023 قادماً من تشيلسي الإنجليزي، بعقد لمدة ثلاث سنوات، ينتهي في 20 يونيو 2026، وساهم مع العميد في حصد بطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك في الموسم الماضي.