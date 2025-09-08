تأهل المنتخب اليمني للشباب تحت 20 عاماً إلى نهائي بطولة كأس الخليج لكرة القدم، بعد فوزه المستحق على حساب نظيره العُماني بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم (الأحد) على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها، ضمن دور نصف النهائي من البطولة.وسجل محمد الرواني الهدف الأول لليمن في الدقيقة 45 بعد مجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة قوية في الشباك، قبل أن يضيف زيد الجراش الهدف الثاني في الدقيقة 90+9 ليحسم بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.وشهد اللقاء أحداثاً مثيرة أبرزها طرد لاعب المنتخب العُماني محمد المشايخي في الدقيقة 19 بقرار من الحكم القطري محمد الشريف، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين. كما أهدر منتخب عمان فرصة ثمينة للعودة بعدما ضيّع أحمد العمراني ركلة جزاء في الدقيقة 45+11، فيما كان المنتخب اليمني قد أهدر بدوره ركلة جزاء عبر عادل عباس في الدقيقة 26.ورغم النقص العددي، قدّم المنتخب العُماني أداءً شجاعاً، وكثف محاولاته الهجومية حتى الدقائق الأخيرة، بما في ذلك مطالبة باحتساب ركلة جزاء في اللحظات الحاسمة، غير أن المنتخب اليمني تمكن من الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.وشهد اللقاء بعد انتهائه أحداثاً مؤسفة من مدرب عمان منصور الجابري الذي حاول الاعتداء على حكم اللقاء القطري محمد الشريف.وبهذا الفوز، يضرب منتخب اليمن موعداً مع المنتخب السعودي في المباراة النهائية للبطولة، في مواجهة مرتقبة بين صاحب الأرض و«الأحمر» الطامح لتحقيق اللقب الخليجي للشباب.