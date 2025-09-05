أعلن نادي الأهلي رسمياً عن تجديد عقد الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق الكروي الأول لسنتين قادمتين مع خيار التمديد لموسم إضافي.وذكر النادي في بيان رسمي عبر موقعه في الشبكة العنكبوتية: «تُعلن شركة نادي الأهلي رسمياً عن تجديد عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الألماني ماتياس يايسله، لسنتين قادمتين، مع خيار التمديد لسنة ثالثة، وذلك في إطار حرص النادي على تعزيز استقراره الفني وتعزيز مسيرته الرياضية الطموحة».وأضاف البيان: «ويأتي قرار التجديد امتداداً للثقة الكبيرة التي يحظى بها المدرب يايسله لدى إدارة النادي وجماهيره، بعد أن نجح في قيادة الفريق لتحقيق بطولتين، تمثلت في كأس النخبة الآسيوي وكأس السوبر السعودي، وأكدت الشركة أن استمرار يايسله يشكل خطوة إستراتيجية تعكس رؤية النادي في بناء فريق منافس قادر على تحقيق تطلعات جماهيره والمحافظة على المنجزات والاستقرار، والاستعداد للاستحقاقات المحلية والقارية والعالمية المقبلة بكامل القوة والإصرار».واختتم البيان قائلاً: «وتجدد الشركة التزامها بالعمل المتواصل لتوفير بيئة احترافية متكاملة للفريق الأول، بما يضمن استمرار مسيرة النجاحات، ويعزز مكانة الأهلي محلياً وآسيوياً، تحت شعار «وعبر الزمان سنمضي معاً».من جهته أعرب يايسله عن سعادته بتمديد عقده مع الأهلي، حيث تحدث لموقع النادي قائلاً: «فخور بهذا الكيان الكبير، وأشكر الإدارة والجماهير على الثقة والدعم المتواصل، ما تحقق حتى الآن هو مجرد بداية ونعمل جميعاً بروح واحدة لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في قادم الأيام».