تشهد مدينة هونغ كونغ اليوم (السبت) نهائيًا استثنائيًا في بطولة السوبر السعودي، يجمع بين النصر (رابع الدوري) والأهلي (الخامس)، في مفارقة كروية لافتة، بعدما غاب عن المشهد كبار الموسم الماضي: الاتحاد بطل الدوري والكأس، والهلال وصيف الدوري، والقادسية وصيف الكأس.

البطولة التي تُقام للمرة الأولى في هونغ كونغ انطلقت في 19 أغسطس، وبدأت بنصف نهائي مثير جمع الاتحاد بالنصر، انتهى بفوز الأخير 2–1، رغم طرد مهاجمه ساديو ماني في الشوط الأول، ليحجز بطاقة النهائي. أما الأهلي فدخل البطولة بصفة استثنائية بعد اعتذار الهلال بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، ليواجه القادسية في نصف النهائي، ويحقق فوزًا عريضًا بخمسة أهداف مقابل هدف، قاده المهاجم الإنجليزي إيفان توني بركلة جزاء ناجحة.

المفارقة الأكبر أنه لأول مرة لا يكون أي طرف أساسي في النهائي بحسب المقاعد المباشر (بطل أو وصيف الدوري) و (بطل أو وصيف الكأس).

الهلال، حامل اللقب والذي جاء في وصافة الدوري الموسم الماضي، اعتذر عن المشاركة، ليتعرض لعقوبة من الاتحاد السعودي لكرة القدم تمثلت في غرامة نصف مليون ريال، مع حرمانه من المشاركة في نسخة 2026–2027. أما الاتحاد، بطل الدوري والكأس، فقد خرج مبكرًا من نصف النهائي، فيما لم ينجح القادسية وصيف الكأس في الصمود أمام الأهلي.

وبينما يرى بعض المراقبين أن البطولة فقدت شيئًا من بريقها بغياب أبطال الموسم، يرى آخرون أن المواجهة المرتقبة بين النصر والأهلي تضيف بعدًا جماهيريًا خاصًا، نظرًا للتنافس التقليدي بينهما، ورغبة النصر بقيادة كريستيانو رونالدو في تحقيق أول ألقابه بالسوبر، في مقابل بحث الأهلي بطل النخبة الاسيوية عن لقب محلي يعزز عودته القوية لدائرة الأبطال.