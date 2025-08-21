انضم رسمياً اللاعب المغربي أمين عدلي إلى صفوف بورنموث الإنجليزي قادماً من فريق باير ليفركوزن الألماني، إذ أعلن النادي الإنجليزي ذلك في حسابه الرسمي على منصة X.وقال النادي الإنجليزي: «يسر نادي بورنموث أن يعلن عن توقيع أمين عدلي الدولي المغربي من فريق الدوري الألماني، باير ليفركوزن، وينضم الجناح إلى النادي في صفقة مدتها خمس سنوات وسيتواصل مع فريق أندوني إيراولا قبل مباراة عطلة نهاية الأسبوع مع الذئاب».وأضاف نادي بورنموث في بيانه: «كان له دور فعال في موسم ليفركوزن القياسي في 2023/ 2024، حيث لم يهزم فريق تشابي ألونسو محليا، وفاز بكل من الدوري الألماني وكأس ألمانيا، وشارك عدلي في 29 مباراة في كلتا المسابقتين، وسجل تسعة أهداف، وشهدت مساهماته في اختياره كأفضل هداف في كأس ألمانيا في ذلك الموسم».اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، الذي يمتلك خبرة في دوري أبطال أوروبا، هو أيضا الوصيف في الدوري الأوروبي، حيث وصل ليفركوزن إلى النهائي العام الماضي، وتشمل إنجازات اللاعب عدلي السابقة الفوز بلاعب الدوري الثاني للموسم خلال فترة وجوده مع تولوز، ما جعل بصمته في حملة 2020/ 2021.بعد التوقيع، تحدث رئيس عمليات كرة القدم في نادي بورنموث تياغو بينتو، للموقع الرسمي للنادي حيث قال: «يسعدنا إحضار لاعب من هذا العيار إلى فريقنا الكروي الأول، واللاعب أمين هو الفائز المثبت وشخص سيكون رصيدا حقيقيا لفريقنا. إنه يدخل أوج حياته المهنية وأنا متحمس حقا لإحضاره إلى النادي، إنه شخص تنافس على أعلى مستوى وطموحه يتماشى إلى حد كبير مع طموحنا، وأتطلع إلى العمل معا ومعرفة ما يمكننا تحقيقه».وعلق أمين عدلي أيضا قائلا: «أنا فخور جدا أولا وقبل كل شيء باللعب لنادي مثل بورنموث. كنت أنظر إلى خطوتي التالية، وشعرت أن بورنموث كان المكان المثالي بالنسبة لي، يمنحني الناس من حولي الكثير من الثقة هنا وأنا معجب جدا بالمرافق. الناس في النادي مليئون بالحب، لذلك أنا سعيد جدا وفخور باللعب لصالح بورنموث وآمل أن أحقق أشياء جيدة».وأصبح عدلي ثاني لاعب يوقع للنادي هذا الأسبوع، بعد وصول بن غانون دوك يوم الاثنين. وينضم الثنائي إلى أدريان تروفيرت وجوردي بتروفيتش ودياكيت كإضافات جديدة لهذه النافذة، مع جونيور كروبي أيضا مع الفريق لأول مرة.