تمنّى المهاجم الدولي السابق نايف هزازي تحقيق فريق الاتحاد الفوز على فريق النصر في مواجهة «الكلاسيكو»، غدا الثلاثاء، ضمن دور نصف النهائي لكأس السوبر السعودي، التي ستقام على استاد هونغ كونغ الدولي، مبدياً ثقته الكبيرة في نجوم الاتحاد بقيادة الفرنسي كريم بنزيما في مواصلة الظهور الفني الرائع وتحقيق الانتصار والتأهل للمباراة النهائية على كأس السوبر السبت القادم.وأكد الهزازي لـ«عكاظ» أن الفريق الاتحادي يعيش حالة استقرار فنية وقادر على التفوق على النصر والوصول لنهائي كأس السوبر، والسعي لحصد اللقب بمشيئة الله، وإسعاد محبي العميد باللقب الثالث بعد تحقيق الثنائية المحلية في الموسم الماضي بحصد بطولتي دوري روشن السعودي وكأس الملك.واختتم الهزازي حديثه بقوله: «ننتظر مشاهدة مباراة كبيرة تليق بالفريقين والنجوم الكبيرة في الاتحاد والنصر بقيادة النجمين كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو، وتأكيد قوة المنافسات المحلية، وحصد العميد كأس السوبر بمشيئة الله».