يجري مدربا الأهلي والقادسية ماتياس وميشيل، مناورة كروية يركزان من خلالها على وضع اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي يخوضان بها المواجهة الحاسمة، الأربعاء القادم الساعة الثالثة عصراً على استاد هونغ كونغ الدولي في دور نصف النهائي بكأس السوبر السعودي، ويسعى مدربا الفريقين لاعتماد النهج الفني المناسب، واختيار العناصر الأساسية التي سيدخلان بها اللقاء المرتقب.وطالب المدربان خلال المناورة التي جرت أمس (الأحد)، بالانضباط الفني وتنفيذ اللاعبين المهمات المطلوبة في اللقاء القادم في نصف نهائي كأس السوبر، ويطمح المدربان للوصول للمباراة النهائية، المقرر إقامتها السبت القادم على استاد هونغ كونغ الدولي.