كشفت مصادر «عكاظ» أن إدارة نادي الاتفاق تلقت في الأيام الأخيرة عدة عروض رسمية وشفهية من أندية محلية ترغب في التعاقد مع المدافع الدولي عبدالله مادو، إلا أن إدارة النادي الشرقي تمسكت بموقفها، ورفضت الدخول في أي مزايدات، التزاماً بـ«كلمتها» المسبقة مع نادي النصر.وبحسب المعلومات، فإن الاتفاق كان قد توصل مع النصر إلى اتفاق مبدئي حول انتقال مادو، وهو ما جعل الإدارة تغلق الباب أمام العروض الأخرى، رغم أن بعضها قدّم عروضاً مالية مغرية ومحفزات إضافية، إلا أن احترام الاتفاقات السابقة كان هو الفيصل في القرار.وأكدت المصادر أن بعض الأندية حاولت التحرك في اللحظات الأخيرة وخاطبت النادي، إلا أن إدارة الاتفاق أبلغت جميع الأطراف أن الكلمة النهائية والموافقة الرسمية ستكون لصالح النصر فقط، باعتبار أن المفاوضات معه كانت هي الأسبق والأكثر وضوحاً.ويأتي هذا الموقف ليعكس سياسة إدارة الاتفاق في التعامل مع ملفات الانتقالات، إذ تولي جانب المصداقية والالتزام بالاتفاقات أولوية قصوى، بما يعزز سمعة النادي في الوسط الرياضي ويحافظ على علاقاته مع بقية الأندية.