يستهل النجم السعودي الدولي المحترف في نادي لانس الفرنسي سعود عبدالحميد مشواره مع فريقه بمواجهة ليون، السبت القادم الساعة 6:00 مساء، ضمن مباريات الجولة الأولى في الدوري الفرنسي، وكان الظهير الأيمن شارك مع ناديه لانس في المباراة الودية أمام لايبزيغ الألماني السبت الماضي، وحل بديلاً بالدقيقة 80 من زمن اللقاء الودي ضمن تجهيزات الفريقين لبطولات الموسم الرياضي الجديد ويعتبر الظهور الأول للاعب مع فريقه الفرنسي.وكان الظهير الأيمن سعود عبدالحميد انتقل لنادي لانس الفرنسي على سبيل الإعارة قادماً من نادي روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وانضم لتدريبات لانس منتصف الأسبوع الماضي، ويتطلع اللاعب لاستغلال تجربته الاحترافية مع فريق لانس واللعب في الدوري الفرنسي، عقب التجربة الأولى مع فريق روما الإيطالي.يذكر أن سعود عبدالحميد انتقل من نادي الهلال إلى روما الإيطالي بعقد لمدة 4 سنوات، مضى منها موسم واحد وتبقى له ثلاثة مواسم، وتمت إعارته لموسم واحد لنادي لانس الفرنسي مع خيار شراء العقد.انفوجرافيكالمواجهة في الدوري الفرنسيالسبت 2025/8/16لانس × أولمبيك ليون6:00 مساء