في لوحة تجمع بين عبق التراث وروح المنافسة ومتعة الاستكشاف، تواصل فعاليات «صيف النماص 2025» استقطاب الزوّار من داخل المملكة وخارجها، عبر باقة من الأنشطة التي تمزج بين الرياضة والسياحة في أجواء طبيعية ساحرة. وفي ميدان الفروسية، احتضنت محافظة النماص بطولة «التقاط الأوتاد» في نسختها الثانية، بتنظيم من البلدية على مدى أربعة أيام، بمشاركة 17 محترفاً من أندية محلية مثل النصر والهلال والشباب، إضافةً إلى عدد من لاعبي المنتخب السعودي الذين تُوجوا بكأس العالم لالتقاط الأوتاد في جنوب أفريقيا عام 2023، كما شارك فارسان من دولة قطر. وفي ختام المنافسات، توّج رئيس بلدية النماص المهندس خالد الوادعي، الفائزين بالمراكز الأولى وحصل راشد المري على المركز الأول، وعبدالعزيز الشهراني على المركز الثاني، ومهذل القحطاني على المركز الثالث، ومحمد الدوسري على المركز الرابع، ومحمد الهاجري على المركز الخامس، وسط أجواء حماسية وتفاعل جماهيري كبير. وتُعد رياضة «التقاط الأوتاد» من الفنون العسكرية القديمة التي كانت تمارس أثناء الحروب، وتتطلب مهارة عالية ودقة متناهية في الأداء.