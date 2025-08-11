أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني غياب قلب الدفاع نيكلاس زوله عن الملاعب لنحو شهرين بعد تعرضه لإصابة في عضلة الساق خلال مواجهة الفريق الكروي الأول أمام يوفنتوس الإيطالي، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما استعداداً للموسم الجديد.وشارك نيكلاس زوله (29 عاماً) بديلاً لماتس هوملز بعد 18 دقيقة من بداية المباراة في آخر ظهور له في الملاعب، التي خسرها الفريق 1/ 2، لكنه خرج بين شوطيها بعد أن عانى من المشكلة دون أي احتكاك مع أي لاعب من الفريق الخصم.وأكد النادي الألماني المنافس في دوري الدرجة الأولى أن مدافعه الدولي زوله سيغيب عن مواجهة إيسن في الدور الأول من كأس ألمانيا في 18 من الشهر الجاري، وعن الجزء الأول من موسم الدوري الذي يستهله دورتموند أمام مضيفه ملعب سانت باولي في 23 من الشهر الجاري.وشهدت المواجهة الودية حفل اعتزال مبسطاً للمدافع المخضرم ماتس هوملز الذي حظي بتكريم من إدارة نادي بروسيا دورتموند وممر شرفي من لاعبي الفريقين، وشارك ماتس هوملز في 721 مباراة في مختلف المسابقات عبر مسيرته، بواقع 59117 دقيقة ونجح في تسجيل 60 هدفاً وقدم 32 تمريرة حاسمة.ويعد الإنجاز الأبرز في مسيرة هوملز تتويجه بلقب كأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا في البرازيل، وكان هوملز أحد اللاعبين المؤثرين في تحقيق «المانشافت» اللقب العالمي.