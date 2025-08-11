سحق برشلونة الإسباني نظيره كومو الإيطالي بخمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما على استاد يوهان كرويف على كأس جوان غامبر.شهد اللقاء بداية قوية لبرشلونة الذي سيطر على اللقاء وتمكن لاعبه فيرمين لوبيز الذي شارك بدلاً عن المهاجم الأساسي البولندي المخضرم روبرت ليفاندوسكي (36 عاماً) إثر تعرضه لإصابة عضلية خلال الأسبوع الحالي، وكان لوبيز عند حسن ظن مدربه الألماني هانزي فليك بتسجيله هدفين (د:21 و35)، قبل أن يضيف البرازيلي رافينيا (د:38) الهدف الثالث بعد صناعة من الوافد الإنجليزي الجديد ماركوس راشفورد، فيما تكفل النجم الشاب لامين جمال بإحراز الهدفين الرابع والخامس (د:42، 49)، ولم يجد الفريق الكتالوني صعوبة في حسم اللقاء أمام منافسه الذي انهار مبكراً، رغم أن الذي يشرف على تدريبه هو نجم برشلونة السابق سيسك فابريغاس.ويعد هذا اللقاء هو الأخير لبرشلونة قبل خوض غمار الدوري الإسباني الذي سينطلق يوم الجمعة القادم، ويستهل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للموسم الماضي باستضافة مايوركا يوم السبت 16 أغسطس.وكان برشلونة قد عزز صفوفه هذا الموسم بالتعاقد مع جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة، والحارس جوان غارسيا من جاره إسبانيول.