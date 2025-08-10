راقب مدرب الاتحاد لوران بلان مباريات الفريق النصراوي خلال المعسكر الإعدادي «الأوروبي»، وركز على نقاط الضعف التي يمكن استغلالها في مواجهة «الكلاسيكو» التي ستجمع النصر والاتحاد الثلاثاء 19 أغسطس الجاري، الساعة 3:00 عصراً على استاد هونغ كونغ الدولي، ضمن دور نصف النهائي بكأس السوبر السعودي.من جانب آخر، يستأنف الفريق الاتحادي تدريباته بمقر النادي بجدة، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج استعداداً للمواجهة الحاسمة أمام فريق النصر في دور الأربعة بكأس السوبر السعودي، وذلك بعد الراحة التي منحها المدرب لوران بلان للاعبين لمدة 5 أيام بدءا من يوم الخميس الماضي، عقب نهاية المعسكر «الأوروبي» الذي كان على مرحلتين في مدينتي جيرونا الإسبانية والغارف البرتغالية. وخاض العميد 5 مباريات ودية، بداية بمواجهة فنربخشة التركي التي خسرها 4/0، والثانية أمام فيتوريا غماريش البرتغالي وخسرها 3/1، والثالثة ضد فولهام الإنجليزي وخسرها 4/1، والرابعة أمام بورتيمونينسي البرتغالي وخسرها 2/1، والخامسة ضد أونياو ليريا وانتصر بنتيجة 5-1، وحصد الاتحاد كأس UDL الدولية.ويستعد المدرب بلان لتجهيز فريق الاتحاد لبطولات الموسم الرياضي الجديد؛ محلياً «كأس السوبر، ودوري روشن، وكأس الملك»، وقارياً «دوري أبطال آسيا للنخبة».انفوجرافيكالثلاثاء 2025/8/19الاتحاد - النصر3:00 عصراً