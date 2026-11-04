حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزاً مثيراً على مضيفه آيك أثينا اليوناني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الأربعاء) على ملعب «أولوين أرينا»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف المباراة

وافتتح أبوبكاري كويتا التسجيل لصالح آيك أثينا في الدقيقة 12، قبل أن يدرك جود بيلينغهام التعادل لريال مدريد في الدقيقة 32.

وأشعل ستافروس بيليوس الأجواء في مدرجات ملعب «أولوين أرينا» بتسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 75، لكن ريال مدريد أعاد المباراة إلى نقطة التعادل للمرة الثانية بهدف سجله كيليان مبابي في الدقيقة 78، قبل أن تكتمل الريمونتادا بهدف قاتل من توقيع فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 90+2.

ريال مدريد يصعد للوصافة

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 10 نقاط، ليصعد إلى وصافة الترتيب، متأخراً بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان المتصدر، بينما تجمد رصيد آيك أثينا عند 3 نقاط في المركز الثلاثين.