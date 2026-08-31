أثار الإعلامي البريطاني بيرس مورغان جدلاً واسعاً بمقارنة بين قائد النصر كريستيانو رونالدو والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد ساعات قليلة من إعلان الأخير اعتزاله اللعب الدولي.

رونالدو الأفضل في التاريخ

وكتب مورغان، الصديق المقرب من كريستيانو رونالدو، عبر حسابه على منصة «إكس»: «اعتزل ليونيل ميسي اللعب الدولي بعد أن سجل 125 هدفاً مع الأرجنتين، وهو ثاني أعلى معدل تهديفي في تاريخ كرة القدم، فيما يحتل كريستيانو رونالدو الصدارة برصيد 146 هدفاً مع البرتغال.. وهذا يحسم الجدل حول الأفضل».

ألقاب ميسي ورونالدو مع المنتخبات

وحصد ليونيل ميسي أربعة ألقاب مع منتخب الأرجنتين، هي كأس العالم 2022، وكأس فيناليسيما 2022، وكوبا أمريكا مرتين 2021 و2024.

في المقابل، حصد كريستيانو رونالدو ثلاثة ألقاب مع منتخب البرتغال، وهي كأس الأمم الأوروبية 2016، ودوري الأمم الأوروبية 2019 و2025.

رونالدو يتفوق في الحصيلة التهديفية

إجمالاً، يتفوق رونالدو على ميسي من حيث عدد الأهداف مع الأندية والمنتخبات، بعدما وصل رصيده إلى 978 هدفاً، مقابل 927 هدفاً للنجم الأرجنتيني.