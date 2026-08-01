خسر مانشستر سيتي الإنجليزي مباراته الودية أمام إنتر ميلان الإيطالي بركلات الترجيح (3-1)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في أول مباراة للإيطالي إنزو ماريسكا مدربًا للفريق خلفًا للإسباني بيب غوارديولا.



وتقدم سيتي في الدقيقة 14 عبر الشاب ديفين موباما بعد تمريرة من أنطوان سيمينيو، قبل أن يدرك إنتر التعادل بواسطة الفرنسي بنجامان بافار.



وشهد اللقاء فرصًا متبادلة بين الفريقين، حيث حرم القائم والعارضة لاعبي سيتي من التسجيل في الشوط الثاني، قبل أن يحسم إنتر المواجهة من علامة الجزاء.



وتأتي المباراة ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، فيما يواجه ماريسكا تحدي قيادة سيتي بعد حقبة غوارديولا التي شهدت تتويج النادي بـ20 لقبًا.