قرر نادي كومو الإيطالي، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، منع لاعبي أكاديمية الناشئين من تنفيذ ضربات الرأس خلال التدريبات والمباريات، في خطوة تهدف إلى الحد من مخاطر إصابات الدماغ وحماية صحة اللاعبين في المراحل السنية المبكرة.



وأوضح النادي أن القرار جاء استناداً إلى توصيات المدافع الفرنسي السابق رافائيل فاران، الذي دعا إلى التعامل بجدية مع الآثار المحتملة لضربات الرأس المتكررة، مؤكداً أهمية اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الأطفال.



ويُعد كومو من أوائل الأندية الإيطالية التي تعتمد سياسة واضحة للحد من التعرض للإصابات المرتبطة بالرأس، مع التركيز في برامج التدريب على تطوير المهارات الفنية، مثل التحكم بالكرة، وسرعة اتخاذ القرار، بدلاً من الاعتماد على الكرات الهوائية في سن مبكرة.



وأشار النادي إلى أن تعليم مهارات ضرب الكرة بالرأس سيبدأ تدريجياً عندما يصل اللاعبون إلى مرحلة عمرية وفنية مناسبة، وبما يتوافق مع معايير السلامة الطبية.



وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تجدد النقاش حول مخاطر ضربات الرأس، بعدما أعلن قائد منتخب أستراليا السابق بول ويد، الأربعاء، احتمال إصابته باعتلال الدماغ الرضحي المزمن، مطالباً بحظر ضربات الرأس على جميع اللاعبين دون سن الثانية عشرة.



كما أوصت المتخصصة في طب الأعصاب وإصابات الارتجاج الدكتورة روينا موبس بتقليل استخدام ضربات الرأس في فئات الناشئين، مشددة على أهمية الوقاية من التأثيرات التراكمية للإصابات الدماغية في سن مبكرة.