أعلن نادي نابولي الإيطالي، اليوم (الجمعة)، تعيين ماسيميليانو أليغري مدرباً للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لأنطونيو كونتي.

مدة العقد

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «يرحب نادي نابولي بانضمام ماسيميليانو أليغري كمدرب جديد للفريق الأول، وقد وقّع عقداً مع النادي حتى 30 يونيو 2029».

مسيرة تدريبية حافلة بالإنجازات

ويُعد المدرب المخضرم أحد أكثر المدربين حصداً للألقاب في إيطاليا، برصيد ستة ألقاب دوري، إلى جانب الفوز بالثنائية المحلية أربع مرات خلال فترات ناجحة مع يوفنتوس وميلان.

ولاية ثانية «فاشلة» مع ميلان

وفشل أليغري في ولايته الثانية مع إيه سي ميلان في موسم (2025-2026)، إذ تمت إقالته عقب إنهاء الفريق الموسم في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 70 نقطة، ليفشل «الروسونيري» في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

ووصف المالكون الأمريكيون للنادي موسم ميلان بالفشل الصريح، وكانت إقالة أليغري جزءاً من عملية تغيير شاملة في مجلس الإدارة، حيث غادر أيضاً كبار المسؤولين التنفيذيين جورجو فورلاني وإيلي تاري وجيفري مونكادا.