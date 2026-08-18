ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، 3.52 نقاط ليقفل عند مستوى 10911.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 275 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 160 شركة على تراجع.

الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات كيمانول، والاتحاد، وسينومي ريتيل، ولوبريف، والتصنيع الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ريدان، وجرير، وام آي اس، وسدكو كابيتال ريت، والكيميائية الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و4.55%.

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والكثيري، وأرامكو السعودية، والإنماء، والكيميائية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، والأهلي، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم مرتفعاً 67.80 نقطة ليقفل عند مستوى 21583.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 29 مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة بلغت 2.9 مليون سهم.