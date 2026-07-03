يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي ترتيب هدافي كأس العالم 2026 برصيد (6) أهداف لكل منهما، مع استمرار المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي.

ويلاحقهما النرويجي إرلينغ هالاند والإنجليزي هاري كاين برصيد (5) أهداف لكل لاعب، ويأتي أربعة لاعبين في المركز الثالث برصيد (4) أهداف، هم الفرنسي عثمان ديمبيليه والبرازيلي فينيسيوس جونيور والسنغالي إسماعيلا سار والإسباني ميكل أويارسابال.

ووفقًا للوائح البطولة، تُمنح جائزة الحذاء الذهبي للاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف، وفي حال التساوي يُحتكم إلى عدد التمريرات الحاسمة، ثم إلى أقل عدد من دقائق اللعب إذا استمر التعادل.