كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو عن موقف المدرب الألماني يورغن كلوب من إمكانية تدريب منتخب بلاده بعد الوداع المبكر للمانشافت لبطولة كأس العالم 2026.

ويواجه يوليان ناغلسمان شبح الإقالة من تدريب منتخب ألمانيا، بعد صدمة وداع المونديال من دور الـ32 على يد باراغواي بركلات الترجيح.

موقف كلوب من تدريب ألمانيا

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»: «يبدي يورغن كلوب انفتاحاً على فكرة العودة للتدريب في حال قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم التواصل معه».

وأضاف: «في حين يرغب ناغلسمان في البقاء، فإن القرار النهائي يظل بيد الاتحاد الألماني. أما كلوب، فهو منفتح على الاستماع للعروض ومتحمس للمشروع».

منصب كلوب الحالي

ويشغل المدرب السابق لليفربول منصب الرئيس العالمي لكرة القدم في مجموعة «ريد بول»، المالكة لعدد من الأندية حول العالم، أبرزها لايبزيغ الألماني وسالزبورغ النمساوي.

مسيرة ذهبية مع ليفربول

وغادر يورغن كلوب نادي ليفربول قبل نحو عامين، وخلال فترة قيادته للريدز التي استمرت 9 سنوات، حقق العديد من الإنجازات البارزة، أبرزها الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2019، ثم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم التالي، ومنذ رحيله عن الريدز لم يتولَّ أي منصب تدريبي.