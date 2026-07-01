أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم (الأربعاء)، تجديد عقد مدافعه الدنماركي أندرياس كريستنسن لمدة موسمين.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «توصل نادي برشلونة وأندرياس كريستنسن إلى اتفاق لتجديد العقد، ما يبقيه في النادي حتى 30 يونيو 2028».

الموسم الخامس بقميص برشلونة

وفي سن الثلاثين، سيكون الموسم القادم هو الموسم الخامس لأندرياس كريستنسن مع برشلونة، بعد انضمامه من تشيلسي في صيف 2022.

98 مباراة رسمية مع الفريق

وخلال مواسمه الأربعة مع النادي حتى الآن، شارك في 98 مباراة رسمية مع برشلونة، بواقع 71 مباراة في الدوري الإسباني، و15 مباراة في دوري أبطال أوروبا، ومباراتين في الدوري الأوروبي، و6 مباريات في كأس ملك إسبانيا، و4 مباريات في كأس السوبر الإسباني.

7 ألقاب مع «البلوغرانا»

وخلال هذه الفترة، فاز المدافع الدنماركي مع «البلوغرانا» بالدوري الإسباني (3 مرات)، وكأس ملك إسبانيا (مرة واحدة)، وكأس السوبر الإسباني (3 مرات).

العودة بعد إصابة طويلة

وغاب كريستنسن عن أغلب فترات الموسم الماضي (2025-2026)، بعدما تعرض لإصابة خطيرة في الركبة أبعدته عن الملاعب لمدة ستة أشهر تقريباً، قبل أن يعود في نهاية الموسم مشاركاً في المباراة الأخيرة من الدوري خارج أرضه أمام فالنسيا، في نهاية مايو.