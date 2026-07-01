داهمت الشرطة مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم (الأربعاء)، في إطار تحقيق بشأن انتهاكات تتعلق بالتذاكر وبرامج الضيافة خلال بطولة أوروبا 2024.

شبهات تخصيص التذاكر لضيوف مفضلين

وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، فإن المداهمات جاءت على خلفية تحقيقات تستهدف مواطناً ألمانياً وآخر فرنسياً، إلى جانب آخرين، في قضية تتعلق بدعوات فندقية وآلاف التذاكر، يُعتقد أنه جرى تخصيصها بشكل غير قانوني لضيوف مفضلين قبل بطولة أوروبا 2024، التي استضافتها 10 مدن ألمانية.

الاتحاد: لسنا طرفاً في التحقيق

من جانبه، ذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه جرى تنفيذ عملية تفتيش في مقره (حرم الاتحاد)، إلى جانب عمليات تفتيش في عدد من الدوائر الإدارية البلدية، في إطار تحقيق يتعلق بشبهات تقديم مزايا غير مستحقة.

وأوضح البيان: «لا يتناول التحقيق الاتحاد الألماني لكرة القدم كمنظمة، ولا أياً من موظفيه أو مسؤوليه، إذ يشارك الاتحاد في هذه الإجراءات بصفته شاهداً فقط، وقد تعهد بالتعاون الكامل مع السلطات».

صدمة مونديالية

وجاءت المداهمات تزامناً مع حالة الغضب في ألمانيا، عقب الخروج الصادم لمنتخب ألمانيا من دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026، على يد باراغواي بركلات الترجيح.