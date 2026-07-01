توصلت الولايات المتحدة وإيران، اليوم (الأربعاء)، إلى تفاهم بشأن الإفراج عن دفعة أولى من الأموال الإيرانية المجمدة والمحتجزة في قطر، بحسب موقع «أكسيوس».



ونقل الموقع عن مصدر إقليمي قوله إن مبلغ 3 مليارات دولار لن يُحوَّل إلى إيران نقداً، موضحاً أن البنك المركزي الإيراني سيتمكن من استخدامه لشراء سلع إنسانية، على أن يأتي جزء منها، على الأقل، من السوق الأمريكية.



كما نقل الموقع عن مصدرين إقليميين قولهما إن الاجتماعات الجارية في قطر بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران سارت بشكل جيد، ومهدت الطريق للمحادثات الفنية، مبيناً أن القضايا الرئيسية التي نوقشت في الدوحة شملت الوضع في مضيق هرمز، والأصول الإيرانية المجمدة، ووقف إطلاق النار في لبنان.



ولفت الموقع إلى أن المبعوثين الأمريكيين، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، حاولا إبلاغ الإيرانيين بأن مطالبتهم بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز قد تُفشل الاتفاق الأمريكي الإيراني، الذي سيكون، في نهاية المطاف، أكثر ربحاً لإيران.



وقال مسؤول أمريكي لـ«أكسيوس»: «كانت الرسالة الأمريكية إلى إيران: فكروا بصورة أكبر».



من جهة أخرى، أعلن الأسطول الخامس الأمريكي أن طاقم مروحية عسكرية من طراز «إم إتش-60 إس سي هوك» نفذ هبوطاً اضطرارياً في بحر العرب، صباح اليوم.



وقال الأسطول الخامس الأمريكي، في بيان، إنه لا توجد مؤشرات إلى أن الحادثة التي تعرضت لها المروحية، التابعة لمجموعة حاملة الطائرات «جورج إتش دبليو بوش»، ناجمة عن عمل عدائي، مبيناً أنه جرى إنقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم الأربعة، وهم في حالة مستقرة على متن حاملة الطائرات، فيما تواصل وحدات البحرية البحث عن عضو الطاقم المفقود.



في المقابل، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن نائب وزير الخارجية الإيراني، غريب آبادي، قوله إنه جرى الاتفاق على إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاكات لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة ومناقشتها.