أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وافق على الانضمام إلى نادي شيكاغو فاير الأمريكي، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع نادي برشلونة الإسباني.

موافقة بعد زيارة النادي

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»: «وافق المهاجم البولندي على الانضمام إلى شيكاغو فاير بعد زيارته للنادي والمدينة قبل أسبوعين».

وأضاف الصحفي الموثوق: «سيوقع ليفاندوفسكي العقد مطلع الأسبوع القادم، تمهيداً لبدء فصل جديد في الدوري الأمريكي لكرة القدم».

عروض متعددة قبل حسم الوجهة

كانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن ليفاندوفسكي يدرس عروضاً سعودية وأوروبية وأمريكية، عقب نهاية رحلته مع «البلوغرانا».

أرقام مميزة مع برشلونة

ولعب ليفاندوفسكي 193 مباراة بقميص برشلونة على مدار أربعة أعوام، سجل خلالها 120 هدفاً، وتوج مع الفريق بـ7 ألقاب محلية.