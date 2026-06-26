أكد تقرير صحفي اهتمام نادي الهلال بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية، عقب رحيله عن ليفربول الإنجليزي.

20 مليون يورو سنوياً

وبحسب شبكة «ESPN»، يخطط الهلال للتعاقد مع محمد صلاح بعقد لمدة 3 مواسم مقابل 20 مليون يورو سنوياً، وذلك لتدعيم خط الهجوم في الموسم القادم.

إعادة هيكلة هجومية

وأضاف التقرير أن خط هجوم الهلال يضم حالياً 5 لاعبين أجانب، وهم: البرازيليان ماركوس ليوناردو ومالكوم، والأوروغواياني داروين نونيز، والفرنسيان كريم بنزيما وقادر ميتي، مع توقعات برحيل اثنين منهم.

وكان صلاح قد ودّع جماهير ليفربول خلال مباراة برينتفورد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليغادر «الريدز» بعد 9 سنوات، بسبب تدهور علاقته بالمدرب السابق آرني سلوت، الذي جعله لاعباً بديلاً.

عودة صلاح إلى ليفربول «مٌستبعدة»

ورغم التكهنات بأن تغيير مدرب ليفربول قد يُعيد فتح الباب أمام استمرار صلاح مع «الريدز»، إلا أن صحيفة «ذا أثلتيك» استبعدت هذا الاحتمال، مشيرة إلى أن اللاعب وافق على إنهاء السنة الأخيرة من عقده، وحظي بتكريم يليق بأسطورة من أساطير النادي.

تألق مونديالي

ويقدم صلاح مستوى مميزاً مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، إذ صنع هدفين وسجل هدفاً.