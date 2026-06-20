نفى ريال مدريد الإسباني شائعات التفاوض مع نجم بايرن ميونخ الألماني مايكل أوليسيه لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

بيان ريال مدريد

وقال النادي في بيان: «رداً على المعلومات التي ظهرت في وسائل إعلام مختلفة بشأن اهتمام مزعوم لنادينا بلاعب بايرن ميونخ مايكل أوليس، نؤكد أنه لم يكن هناك أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع اللاعب المذكور أو ممثليه أو أي أشخاص من محيطه».

وأضاف: «كما نؤكد على العلاقة المؤسسية الممتازة التي تربطنا بنادي بايرن ميونخ، الذي يشاركه تاريخاً طويلاً من الاحترام المتبادل والتعاون والإعجاب، ونأسف لنشر تكهنات لا تعكس الحقيقة».

وختم بيان النادي الإسباني: «لطالما حافظ الناديان على علاقة مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، وهو ما يتجسد، من بين أمور أخرى، في القناعة المشتركة بأن أي اهتمام محتمل بلاعب ينتمي للنادي الآخر يجب أن يُناقش أولاً بين الكيانات نفسها، وفقاً لمبادئ الولاء المؤسسي التي كانت دائماً أساس العلاقات التاريخية بين بايرن ميونخ وريال مدريد».

شرط التفاوض المباشر مع اللاعبين

وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يجب على النادي الراغب في إبرام عقد مع لاعب محترف أن يُخطر ناديه بنيته كتابةً قبل بدء المفاوضات مع اللاعب.

كما تمنح اللوائح اللاعب المحترف حق التفاوض مع أي نادٍ آخر دون موافقة ناديه خلال الأشهر الستة الأخيرة من عقده.