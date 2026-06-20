سخر رئيس البرازيل لولا دا سيلفا من غياب نيمار دا سيلفا عن المشاركة مع منتخب «السيليساو» للمباراة الثانية على التوالي في بطولة كأس العالم 2026.

وكان نيمار قد تعرض لإصابة في ربلة الساق اليمنى خلال مباراة فريقه سانتوس أمام كوريتيبا الشهر الماضي، ما أدى إلى غيابه عن منتخب البرازيل خلال المباريات الودية التحضيرية لكأس العالم 2026، كما غاب عن مواجهة المغرب في افتتاح مشوار البرازيل بالبطولة، إضافة إلى مباراة هايتي المقررة (السبت) ضمن منافسات الجولة الثانية.

«يتدرب عن بُعد».. تعليق ساخر

وخلال حفل أُقيم في أحد المستشفيات بمدينة بيلو هوريزونتي، سأل الرئيس البرازيلي طفلاً عن رأيه في أفضل لاعب كرة قدم برازيلي، فكان الجواب: نيمار، ليرد لولا ساخراً: «نيمار هو أول لاعب في العالم يُستدعى إلى المنتخب الوطني للعمل عن بُعد».

الهداف التاريخي للسيليساو

ويُعد نيمار الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل برصيد 79 هدفاً، وقد شارك في 128 مباراة دولية منذ ظهوره الأول مع المنتخب الأول عام 2010.

بداية متعثرة في المونديال

يُذكر أن منتخب البرازيل استهل مشواره في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بالتعادل مع المغرب بنتيجة 1-1.