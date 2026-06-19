كشفت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم (الجمعة)، عن جدول مباريات الموسم الجديد من «البريميرليغ» 2026-2027.

أرسنال يواجه كوفنتري

ويستهل أرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، حملة الدفاع عن لقب «البريميرليغ» بمواجهة كوفنتري سيتي العائد إلى المسابقة بعد غياب 25 عاماً، يوم 21 أغسطس القادم في افتتاح البطولة.

أبرز مواجهات الجولة الافتتاحية

وفي الجولة الافتتاحية، يستضيف هال سيتي، الصاعد عبر الملحق، فريق مانشستر يونايتد، بينما يلتقي إبسويتش تاون، الصاعد حديثاً أيضاً، مع سندرلاند على أرضه.

فيما يستهل مانشستر سيتي — في غياب مدربه السابق بيب غوارديولا — موسمه بمواجهة بورنموث، بينما يستضيف نيوكاسل يونايتد فريق ليفربول، بقيادة مدربه الجديد أندوني إيراولا، على ملعب «سانت جيمس بارك».

ويستهل تشيلسي، بقيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو، مشواره في البطولة في قمة لندنية خارج ملعبه أمام فولهام.

موعد بداية ونهاية المسابقة

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد من البريميرليغ في 21 أغسطس القادم، على أن تُختتم في 30 مايو 2027.