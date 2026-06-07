تلقى منتخب تونس هزيمة قاسية أمام نظيره البلجيكي بخمسة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما أمس (السبت) على ملعب الملك بودوان في العاصمة البلجيكية بروكسل، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

أهداف المباراة

افتتح منتخب بلجيكا التسجيل عن طريق لياندرو تروسار في الدقيقة 28، ثم أضاف شارل دي كيتيلاري الهدف الثاني بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني.

وعزز كيفين دي بروين تقدم «الشياطين الحمر» بهدف ثالث في الدقيقة 65، قبل أن ينهار الدفاع التونسي تماماً ليستقبل الهدفين الرابع والخامس بتوقيع دودي لوكيباكيو ونيكولاس راسكين في الدقيقتين 85 و87.

مجموعتا تونس وبلجيكا

ويقع منتخب تونس في المجموعة السادسة بكأس العالم 2026، إلى جانب هولندا واليابان والسويد، بينما يوجد منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة رفقة مصر وإيران ونيوزيلندا.

موعد المونديال

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك منافسات مونديال 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة.