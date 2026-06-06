حسم مارك كوزيكي وكيل أعمال مدرب ليفربول السابق يورغن كلوب الجدل بشأن إمكانية تولي موكله تدريب ريال مدريد، حال فوز إنريكي ريكيلمي برئاسة النادي.

وكان ريكيلمي قد أعلن نيته التعاقد مع المدرب الألماني يورغن كلوب، حال تفوقه على منافسه فلورنتينو بيريز في انتخابات ريال مدريد المقررة غداً (الأحد).

كلوب لن يدرب ريال مدريد

وقال وكيل كلوب في تصريح نقلته صحيفة «الغارديان» البريطانية: «هذا أمر مزعج! يورغن كلوب سعيد بدوره في ريد بول، وليس لديه أي طموحات للعمل مدرباً في نادٍ».

منصب كلوب الحالي

ويشغل المدرب السابق لليفربول منصب الرئيس العالمي لكرة القدم في مجموعة «ريد بول»، المالكة لعدد من الأندية حول العالم، أبرزها لايبزيغ الألماني وسالزبورغ النمساوي.

مسيرة رائعة مع ليفربول

وغادر يورغن كلوب نادي ليفربول قبل نحو عامين، وخلال فترة قيادته للريدز التي استمرت 9 سنوات، حقق العديد من الإنجازات البارزة، أبرزها الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2019، ثم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم التالي، ومنذ رحيله عن الريدز النادي الإنجليزي، لم يتولَّ أي منصب تدريبي.